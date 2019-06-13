Федерация хоккея Беларуси — минскому «Динамо»: где тренерский штаб?

Федерация хоккея Республики Беларусь в социальной сети «ВКонтакте» выразила любопытство по поводу тренерского штаба минского «Динамо». Напомним, минский клуб по-прежнему остаётся без главного тренера.



«Ребят, где тренерский штаб?» — спросил аккаунт ФХРБ.

«Тренерский штаб национальной сборной?» — ответил аккаунт «Динамо».

Ранее сообщалось, что минское «Динамо» договорилось с Александром Андриевским, но позже стороны расторгли предварительное соглашение.



В прошедшем сезоне «Динамо» не сумело пробиться в плей-офф, заняв 11-е место в Западной конференции. За историю выступлений в Континентальной хоккейной лиге белорусская команда ни разу не сумела преодолеть первый раунд Кубка Гагарина.



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