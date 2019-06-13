Федерация хоккея Беларуси — минскому «Динамо»: где тренерский штаб?

Федерация хоккея Республики Беларусь в социальной сети «ВКонтакте» выразила любопытство по поводу тренерского штаба минского «Динамо». Напомним, минский клуб по-прежнему остаётся без главного тренера.
«Ребят, где тренерский штаб?» — спросил аккаунт ФХРБ.
«Тренерский штаб национальной сборной?» — ответил аккаунт «Динамо».
Ранее сообщалось, что минское «Динамо» договорилось с Александром Андриевским, но позже стороны расторгли предварительное соглашение.
В прошедшем сезоне «Динамо» не сумело пробиться в плей-офф, заняв 11-е место в Западной конференции. За историю выступлений в Континентальной хоккейной лиге белорусская команда ни разу не сумела преодолеть первый раунд Кубка Гагарина.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 13 июня 2019
-
15:59
-
15:43
-
15:15
-
14:55
-
14:46
-
14:27
-
14:23
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:34
-
11:11
-
11:00
-
10:35
-
10:23
-
10:12
-
10:00
-
09:47
-
09:29
-
09:11
-
09:01
-
08:41
-
08:25
-
08:18
-
08:09
-
08:00