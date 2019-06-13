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Брагин: Тарасенко упростил игру ради команды, он лидер с детства

Брагин: Тарасенко упростил игру ради команды, он лидер с детства
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу россиян Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва в Кубке Стэнли.

«Тарасенко немного упростил свою игру, сыграл на команду. Лидерские качества его отличали с детства. Но самое главное, командные интересы он ставил выше личных, поэтому он и был капитаном в молодёжной сборной. В нужный момент он как мог из ничего сделать гол, так и упростить игру, сыграть на команду.

Барбашёв? Сейчас как раз подошёл такой возраст, 23-24 года, когда либо ты играешь, либо нет. Я рад, что он попал в основной состав своей команды, закрепился там, тем более выиграл кубок. У него были определенные цели, я с ним разговаривал, и он всегда хотел играть в НХЛ, шёл к этой цели, много работал, развивал свой талант. Функции игрока четвёртого звена он выполнял здорово: шел в борьбу, боролся, выигрывал. Он был созидательным игроком, с детства играет в центре. Думаю, его в дальнейшем будут использовать в качестве центрального нападающего», — цитирует тренера ТАСС.

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Они прошли два разных пути на вершину, но оба сыграли ключевую роль в победе «Сент-Луиса».
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