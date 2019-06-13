Мама Барбашёва: все тренировки и ранние подъёмы были ради этого

Марина Барбашёва, мать нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва, поделилась эмоциями после победы сына в Кубке Стэнли.



«Радость, просто материнская радость. Конечно, ради этого было приложено много усилий. Все тренировки и ранние подъемы были ради этого», — приводит слова Марины Барбашёвой официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе. Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Сент-Луиса». Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70.

Русские в НХЛ — это сила! Пути Тарасенко и Барбашёва к Кубку Стэнли Они прошли два разных пути на вершину, но оба сыграли ключевую роль в победе «Сент-Луиса».