Мама Барбашёва: все тренировки и ранние подъёмы были ради этого

Марина Барбашёва, мать нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва, поделилась эмоциями после победы сына в Кубке Стэнли.
«Радость, просто материнская радость. Конечно, ради этого было приложено много усилий. Все тренировки и ранние подъемы были ради этого», — приводит слова Марины Барбашёвой официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе. Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Сент-Луиса». Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70.
- 13 июня 2019
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