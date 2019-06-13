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Парэйко — о Кубке Стэнли: поднять эту штуковину над головой — мечта всей жизни

Парэйко — о Кубке Стэнли: поднять эту штуковину над головой — мечта всей жизни
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился впечатлениями после победы в решающем матче Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

«Совсем не представлял, чего ожидать, но как же это круто!.. Поднять эту штуковину над головой — ох, это просто не передать! Мечта всей жизни! Когда схватил его, даже не обратил внимание, насколько он тяжёлый. Просто заорал: „Йе-ееее!“ Один из тех моментов, которые останутся с тобой на всю жизнь», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.

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