Парэйко — о Кубке Стэнли: поднять эту штуковину над головой — мечта всей жизни

Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился впечатлениями после победы в решающем матче Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
«Совсем не представлял, чего ожидать, но как же это круто!.. Поднять эту штуковину над головой — ох, это просто не передать! Мечта всей жизни! Когда схватил его, даже не обратил внимание, насколько он тяжёлый. Просто заорал: „Йе-ееее!“ Один из тех моментов, которые останутся с тобой на всю жизнь», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
- 13 июня 2019
-
16:57
-
16:44
-
16:22
-
15:59
-
15:43
-
15:15
-
14:55
-
14:46
-
14:27
-
14:23
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:34
-
11:11
-
11:00
-
10:35
-
10:23
-
10:12
-
10:00
-
09:47
-
09:29
-
09:11
-
09:01
-
08:41
-
08:25