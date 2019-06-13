Парэйко — о Кубке Стэнли: поднять эту штуковину над головой — мечта всей жизни

Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился впечатлениями после победы в решающем матче Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».



«Совсем не представлял, чего ожидать, но как же это круто!.. Поднять эту штуковину над головой — ох, это просто не передать! Мечта всей жизни! Когда схватил его, даже не обратил внимание, насколько он тяжёлый. Просто заорал: „Йе-ееее!“ Один из тех моментов, которые останутся с тобой на всю жизнь», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.



Лучше всех играет «Блюз»! «Сент-Луис» впервые выиграл Кубок Стэнли Ещё в начале января эта команда была на последнем месте в лиге.