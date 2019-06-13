Седьмая игра серии «Бостон» — «Сент-Луис» установила рекордный рейтинг на ТВ

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.



Как сообщает Complete Hockey News, трансляция матча, проходившая на телеканале NBC, стала рекордной по зрительскому интересу в истории Национальной хоккейной лиги.



Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Сент-Луиса». Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.



«Блюзмены» выиграли 10 матчей в гостях в одном розыгрыше, повторив рекорд плей-офф. Ранее это удалось «Вашингтону Кэпиталз» (в 2018 году), «Лос-Анджелес Кингз» (2012), «Калгари Флэймз» (2004) и дважды «Нью-Джерси Дэвилз» – в 2000 и 1995 годах.



И последние стали первыми. Как «Сент-Луис» празднует победу в Кубке Стэнли Весь штат Миссури переживал за «синих».