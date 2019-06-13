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Рик Нэш станет помощником генерального менеджера «Коламбуса»

Рик Нэш станет помощником генерального менеджера «Коламбуса»
Хоккей / НХЛ 0

Известный нападающий Рик Нэш станет помощником генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнена, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джим Черны.

Напомним, форвард в январе объявил о завершении карьеры. Причиной решения канадского форварда стали неразрешимые проблемы с последствиями сотрясения мозга, которое было диагностировано игроку ранее.

Нэш провёл 15 сезонов в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета команд «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Всего в НХЛ канадский нападающий провёл 1060 матчей и набрал 805 (437+368) очков.

За карьеру Нэш дважды выигрывал золотые медали Олимпиады, выиграв турниры 2010 и 2014 годов. Один раз хоккеист становился чемпионом мира, а также выигрывал награду «Морис Ришар Трофи» – приз лучшему снайперу сезона НХЛ.

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