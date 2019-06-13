Сегодня, 13 июня, прошло заседание Чешского хоккейного союза. По его итогам было решено, что главный тренер Милош Ржига продолжит работать со сборной Чехии в сезоне-2019/20.



Напомним, на прошедшем чемпионате мира сборная Чехии заняла четвёртое место, проиграв Канаде в полуфинале и команде России в матче за бронзовые медали.



Ржига известен в России по своей работе в воскресенском «Химике», «Атланте», «Спартаке», СКА и «Авангарде». Последним местом работы Ржиги в КХЛ стал братиславский «Слован».



На должности главного тренера команды Чехии Ржига сменил Йозефа Яндача, который перешёл на работу в магнитогорский «Металлург». Под руководством Яндача на чемпионате мира 2018 года сборная Чехии дошла до стадии четвертьфинала, где потерпела поражение от команды США (2:3).





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