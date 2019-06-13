Скаут НХЛ: Подколзин сыграл за пять-шесть команд, ни одна не стала своей

Скаут европейского бюро Национальной хоккейной лиги Горан Штубб поделился мнением об игре нападающего Василия Подколзина, входящего в число фаворитов грядущего драфта лиги.



«Подколзин — фантастический командный игрок. В этом сезоне он показал, что может великолепно играть как в атаке, так и в обороне. Он очень ответственно относится к своим обязанностям в защите. Это силовой нападающий с отличным катанием.



Молодой парень в течение одного сезона играл за пять или шесть команд. Ни одна из них не могла стать для него своей. У него есть талант, он умеет кататься. В большинстве команд он был капитаном. У него все получится», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



The Athletic: Подколзина не следует выбирать на драфте НХЛ под первыми номерами