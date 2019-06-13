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Ларионов — о победе «Сент-Луиса»: в этом изюминка НХЛ. Не знаешь, кто победит

Ларионов — о победе «Сент-Луиса»: в этом изюминка НХЛ. Не знаешь, кто победит
Хоккей / НХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением о победе «Сент-Луис Блюз» в Кубке Стэнли.

«В этом вся изюминка НХЛ. Ты никогда не знаешь, кто в итоге победит. В данном случае так и получилось. «Сент-Луис» — команда, которая склеилась в ходе сезона, набрала ход и победила. Рад за ребят, за Володю Тарасенко. Он – настоящий профессионал. Я за ним смотрю, наблюдаю, мы с ним общались пару лет назад после одной из игр вместе с Бреттом Халлом. Вова – хороший парень, хороший человек и классный игрок. Я рад за него, потому что это труд, который по заслугам вознаграждён. Тарасенко выиграл трофей, который непросто завоевать. Тарасенко – один из людей, стоявших у возрождения команды.

Рад и за Ивана Барбашёва. Парень нашёл в себе силы. Я не знал его раньше как игрока, но с той ролью, которую ему дали в команде, он справился очень хорошо. Поэтому парень всё заслужил своим трудолюбием.

Тренер команды Крэйг Берюбе тоже справился с задачей, разрядил ситуацию. Он был узкопрофильным игроком, но в целом у него хороший контакт с игроками, это самое основное в сегодняшнем профессиональном спорте. Особенно в хоккее. В «Сент-Луисе» собралась хорошая тренерская бригада. Даже если взять того же Стива Отта, который чем-то похож на Берюбе. Ребята друг в друга поверили и сделали большое дело», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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