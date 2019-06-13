Стали известны детали убийства жены экс-вратаря сборной России Соколова

Стали известны детали убийства жены экс-вратаря сборной России Максима Соколова, сообщает телеграм-канал «Baza».



Его старший сын Максим, по неизвестным пока причинам, набросился на мать, убил её, а после пытался покончить с собой. Младший сын Соколова Арсений сумел спастись из дома. Он сейчас находится под наблюдением врачей.



По имеющейся информации, днём из коттеджа выбежал 15-летний Арсений и сразу бросился к соседям. Он кричал, что его старший брат сошёл с ума и убивает маму. Все вместе кинулись обратно и увидели на полу прихожей лежащее тело супруги Максима Соколова, а рядом — истекающего кровью его старшего сына. Арсений, увидев мать, попытался добить брата и, выхватив нож, несколько раз ударил Максима им в грудь. Тот выжил — и сейчас находится в реанимации. Мальчик рассказал, что он слушал музыку, когда в комнату неожиданно вошёл брат. У него в руках был нож, и он буднично сказал: «Сейчас я тебя убью». Арсений успел сбежать к соседям.

Убита жена экс-вратаря сборной России Соколова, возможный убийца — сын