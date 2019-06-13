В борьбу за Никиту Зайцева включился «Эдмонтон»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» заинтересован в приобретении защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Никиты Зайцева, информирует североамериканский журналист Даррен Дрегер в своём «твиттере». Ранее стало известно, что россиянина хочет заполучить «Ванкувер Кэнакс».
Напомним, контракт 27-летнего россиянина, решившего покинуть Торонто, рассчитан до конца сезона-2023/24 с зарплатой около $ 4,5 млн в год.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.
- 13 июня 2019
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