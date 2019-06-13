Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В борьбу за Никиту Зайцева включился «Эдмонтон»

В борьбу за Никиту Зайцева включился «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» заинтересован в приобретении защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Никиты Зайцева, информирует североамериканский журналист Даррен Дрегер в своём «твиттере». Ранее стало известно, что россиянина хочет заполучить «Ванкувер Кэнакс».

Напомним, контракт 27-летнего россиянина, решившего покинуть Торонто, рассчитан до конца сезона-2023/24 с зарплатой около $ 4,5 млн в год.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.

Маккензи: Зайцев — неоднозначная личность. «Торонто» будет сложно его обменять
6 громких обменов, которые могут случиться этим летом в НХЛ
Да, Артемий может перейти в другую команду до того, как станет свободным агентом.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент