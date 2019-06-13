Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скаут НХЛ — о Подколзине: он боец, по заряженности на победу не уступит никому

Скаут НХЛ — о Подколзине: он боец, по заряженности на победу не уступит никому
Хоккей / НХЛ 0

Один из скаутов НХЛ считает, что действующий двухлетний контракт Василия Подколзина со СКА не отпугнёт клубы Национальной хоккейной лиги на грядущем драфте.

«Можно и подождать. Большинству ребят так или иначе потребуется пара лет, чтобы заявить о себе. Для него интересы команды стоят на первом месте. Он настоящий боец. В России были и более талантливые форварды, но по заряженности на победу он не уступит никому, так что его достаточно быстро заберут на драфте», — приводит слова скаута официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Рейтинг драфта по версии ISS

1. Джек Хьюз (н)
2. Каапо Какко (н)
3. Боуэн Байрам (з)
4. Алекс Таркотт (н)
5. Дилан Казинс (н)
6. Василий Подколзин (н)
7. Мэттью Болди (н)
8. Пейтон Кребс (н)
9. Коул Кофилд (н)
10. Тревор Зеграс (н)

The Athletic: Подколзина не следует выбирать на драфте НХЛ под первыми номерами
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент