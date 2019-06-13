СКА выступил с заявлением по поводу трагедии в семье Максима Соколова

Хоккейный клуб СКА выступил с заявлением по поводу трагедии, произошедшей с тренером Максимом Соколовым. Сын Соколова убил собственную мать.



«В семье Максима Соколова произошёл трагический инцидент. По факту случившегося работает следствие, обстоятельства выясняются следственными органами. Предметные комментарии со стороны клуба будут возможны только после окончания следственных действий. Хоккейный клуб СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье и окажет всестороннюю помощь», — указывается в «твиттере» клуба из Санкт-Петербурга.



47-летний Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года и обладатель Кубка Европейских чемпионов 2005 года, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине и победитель Евротура.

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