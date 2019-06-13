Владимир Тарасенко уложил ребёнка в чашу Кубка Стэнли

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко необычным способом отметил победу в Кубке Стэнли. Российский форвард положил недавно рождённого ребёнка в чашу Кубка.
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Российский форвард в решающем матче серии с «Бостон Брюинз» (4:1, 4-3) провёл на льду почти 15 минут и отдал результативную передачу. В этом плей-офф Владимир набрал 17 (11+6) очков в 26 матчах. Тарасенко — первый воспитанник «Сибири», выигравший Кубок Стэнли.
Счёт в серии стал 4-3 в пользу подопечных Крейга Берюбе. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.
- 13 июня 2019
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