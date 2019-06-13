Источник: младший сын Соколова — также под подозрением в убийстве матери

Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом. Как сообщалось ранее, к произошедшему причастен старший сын тренера — 18-летний голкипер СКА-1946, которого также зовут Максим. За помощью к соседям побежал младший сын Арсений, кричавший, что его брат сошёл с ума и убивает маму.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», по одной из версий, которые отрабатывают правоохранители, 15-летний Арсений мог напасть с ножом на мать и ранить старшего брата в доме в Новой Романовке. Арсению 15 лет, он занимался хоккеем, а затем перешел в фехтование — в школу олимпийского резерва «Комета». Как и брат, он был на домашнем обучении.
По другой версии, опубликованной ранее в других источниках, Арсений, увидев мать, попытался добить брата.
- 13 июня 2019
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