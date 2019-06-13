Буре: Тарасенко был важной частью команды, как и Овечкин в прошлом году

Легендарный нападающий Павел Буре прокомментировал победу «Сент-Луис Блюз» в розыгрыше Кубка Стэнли.
«За счёт чего „Сент-Луис“ выиграл Кубок Стэнли? Прежде всего, за счёт командной игры. Явных лидеров у команды нет, в определённый момент времени каждый игрок выходил вперёд и играл определяющую роль. Лучшим игроком стал О’Райлли, но даже он не является суперзвездой. Все ребята у «Сент-Луиса» делали командную работу.
Я очень рад за наших ребят, они выиграли кубок — это большое достижение для игроков, о котором они будут помнить всю жизнь. Изменился ли стиль игры Тарасенко? Мне кажется, он всегда достаточно отрабатывал в обороне, и я бы не сказал, что он стал играть по-другому именно в этом розыгрыше Кубка Стэнли.
Тарасенко повторил путь Овечкина? Я никогда никого не сравниваю. Тарасенко был важной частью команды, как и Овечкин. Это единственное, что объединяет их победы», — цитирует Буре Sport 24.
- 13 июня 2019
-
22:15
-
21:53
-
21:45
-
21:27
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:52
-
20:49
-
20:19
-
20:00
-
19:46
-
19:39
-
19:30
-
19:15
-
18:43
-
18:25
-
18:08
-
17:41
-
17:29
-
16:57
-
16:44
-
16:22
-
15:59
-
15:43
-
15:15
-
14:55
-
14:46
-
14:27
-
14:23
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:45
-
13:25