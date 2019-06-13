Буре: Тарасенко был важной частью команды, как и Овечкин в прошлом году

Легендарный нападающий Павел Буре прокомментировал победу «Сент-Луис Блюз» в розыгрыше Кубка Стэнли.



«За счёт чего „Сент-Луис“ выиграл Кубок Стэнли? Прежде всего, за счёт командной игры. Явных лидеров у команды нет, в определённый момент времени каждый игрок выходил вперёд и играл определяющую роль. Лучшим игроком стал О’Райлли, но даже он не является суперзвездой. Все ребята у «Сент-Луиса» делали командную работу.



Я очень рад за наших ребят, они выиграли кубок — это большое достижение для игроков, о котором они будут помнить всю жизнь. Изменился ли стиль игры Тарасенко? Мне кажется, он всегда достаточно отрабатывал в обороне, и я бы не сказал, что он стал играть по-другому именно в этом розыгрыше Кубка Стэнли.



Тарасенко повторил путь Овечкина? Я никогда никого не сравниваю. Тарасенко был важной частью команды, как и Овечкин. Это единственное, что объединяет их победы», — цитирует Буре Sport 24.

От Тарасенко до О’Райлли. Как «Сент-Луис» собирал чемпионскую команду Драфт и терпение, и несколько громких обменов в межсезонье.