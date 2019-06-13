Сундквист: «Сент-Луис» хотел выиграть Кубок Стэнли ради Берюбе

Нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист после победы в Кубке Стэнли высоко оценил работу главного тренера команды Крэйга Берюбе.



«С приходом Берюбе появилась уверенность. Он требовательный, но справедливый тренер. Все очень старались, хотели победить ради него. Он отлично сработал, и у нас всё получилось», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.



«Блюзмены» выиграли 10 матчей в гостях в одном розыгрыше, повторив рекорд плей-офф. Ранее это удалось «Вашингтон Кэпиталз» (в 2018 году), «Лос-Анджелес Кингз» (2012), «Калгари Флэймз» (2004) и дважды — «Нью-Джерси Дэвилз» (в 1995 и 2000 годах).

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