Пьетранджело: Кубок Стэнли выиграли такие парни, как Боумистер и Стин
Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело прокомментировал победу в Кубке Стэнли.
«Даже не могу пока описать этих чувств, они ещё не осели в сознании. Но речь не обо мне. Понимаете, этот Кубок выиграли такие парни, как Джей Боумистер, Александер Стин и Крис Торберн, которые сыграли столько матчей, до скольких я даже считать не умею. Это чертовски круто! Представляете, какую длинную дорогу сюда прошел любой из них? У Боу, по-моему, около 1200 матчей в НХЛ, у Стинера — почти 1000… Это заняло кучу времени, но твою же мать! Думаю, Боу сегодня будет хорошо спать. Знаете, какая первая мысль у меня пронеслась в голове, когда я взял в руки Кубок? Как же классно, что сейчас передам его Боу!» — цитирует защитника официальный сайт НХЛ.
И последние стали первыми. Как «Сент-Луис» празднует победу в Кубке Стэнли
Весь штат Миссури переживал за «синих».
- 13 июня 2019
-
23:41
-
23:08
-
22:56
-
22:35
-
22:15
-
21:53
-
21:45
-
21:27
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:52
-
20:49
-
20:19
-
20:00
-
19:46
-
19:39
-
19:30
-
19:15
-
18:43
-
18:25
-
18:08
-
17:41
-
17:29
-
16:57
-
16:44
-
16:22
-
15:59
-
15:43
-
15:15
-
14:55
-
14:46
-
14:27
-
14:23
-
14:12
Партнерский контент