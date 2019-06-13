Пьетранджело: Кубок Стэнли выиграли такие парни, как Боумистер и Стин

Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело прокомментировал победу в Кубке Стэнли.



«Даже не могу пока описать этих чувств, они ещё не осели в сознании. Но речь не обо мне. Понимаете, этот Кубок выиграли такие парни, как Джей Боумистер, Александер Стин и Крис Торберн, которые сыграли столько матчей, до скольких я даже считать не умею. Это чертовски круто! Представляете, какую длинную дорогу сюда прошел любой из них? У Боу, по-моему, около 1200 матчей в НХЛ, у Стинера — почти 1000… Это заняло кучу времени, но твою же мать! Думаю, Боу сегодня будет хорошо спать. Знаете, какая первая мысль у меня пронеслась в голове, когда я взял в руки Кубок? Как же классно, что сейчас передам его Боу!» — цитирует защитника официальный сайт НХЛ.

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