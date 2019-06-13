В Перми появилась молодёжная команда «АК-59»

«АК-59» — новая хоккейная команда Пермского края, заявленная в Национальную молодёжную хоккейную лигу России, сообщает Csp59.ru. Бюджет команды, выделенный краевым правительством, составит 37 миллионов рублей.



Президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов: «Мы сделали большой шаг в создании полноценной системы подготовки хоккеистов — создали команду МХЛ. В целом я считаю этот год самым успешным в работе федерации. Как у нас было до создания команды НМХЛ? Ребята проходили детские и детско-юношеские секции, юношеский спорт, а далее перспективные игроки уезжали в другие регионы, где есть команды МХЛ. Ведь если ребёнок хочет дальше играть, то перерыв в несколько лет он себе не позволит — уйдёт в другую команду и там останется. А у нас «Молот-Прикамье», который играет в ВХЛ, вынужденно набирал «легионеров», а то и хоккеистов «по остаточному принципу».