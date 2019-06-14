Пашков: чем меньше площадки, тем больше будет «Сент-Луисов»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о решении ИИХФ проводить чемпионаты мира с 2020 года на маленьких площадках.

«Для меня загадка, как президенту ИИХФ Рене Фазелю удалось протащить это решение и почему мы его не заблокировали. Насколько я знаю, впервые идея перевода площадок ИИХФ на канадский формат прозвучала перед Олимпиадой в Сочи. Тогда горячие головы планировали построить в столице Игр маленькую площадку, но в конце концов это решение было заблокировано. И вот со второй попытки его, увы, протащили.

Цель игры в хоккей — не столкновение, а игра с шайбой. Чем меньше пространства, тем меньше этой игры. Грубо говоря, на площадке «пять на пять метров» Овечкин и Малкин мало что смогут сделать с любыми двумя представителями студенческой лиги, ограниченное пространство «съедает» мастерство. Это аксиома.

Думаю, что в той же НХЛ совсем не случайно все самые яркие команды вылетели в первых раундах плей-офф, а до Кубка Стэнли доковылял «Сент-Луис». Чем меньше будут площадки, тем больше будет «Сент-Луисов» — команд, которые заменяют творчество рутинной работой. То же могу сказать и про сборную Финляндии. Как только ИИХФ перейдёт на североамериканский формат, финны, раньше всех начавшие играть на уменьшенных площадках, начнут в Европе доминировать ещё больше. Хотя, при всём к ним уважении, шведы и наши хоккеисты играют в более интересный хоккей», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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