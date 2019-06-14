Супруга Барбашёва — о рецепте успеха мужа: дисциплина, режим и преданность делу

Ксения Барбашёва, супруга форварда «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва, рассказала, за счёт чего муж смог стать обладателем Кубка Стэнли.
«Это дисциплина и строжайший режим. Это его безграничная преданность делу и контроль над происходящим. Всё, чего он добился, это полностью его заслуга. Вообще, пока ещё осознания победы нет. Это был очень длительный процесс. Столько нервов было потрачено, мы так долго к этому шли. Не верится, что всё это закончилось», – цитирует Барбашёву официальный сайт НХЛ.
23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых ХК МВД. После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В минувшем плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах. Шестой матч финальной серии российский форвард пропустил из-за дисквалификации.
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