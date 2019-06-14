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Каменский — о величии НХЛ: сегодня ты внизу таблицы, а завтра борешься за титул

Каменский — о величии НХЛ: сегодня ты внизу таблицы, а завтра борешься за титул
Хоккей / НХЛ 0

Вице-президент КХЛ по развитию, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал победу «Сент-Луис Блюз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Сент-Луис» провёл фантастическую вторую половину сезона, показав беспрецедентный пример того, как можно за короткое время выйти из грязи в князи. В этом величие НХЛ: сегодня ты можешь быть внизу таблицы, а уже завтра — бороться за титул.

Неважно, что происходит с тобой по ходу сезона, главное, как ты его закончишь. Интересно найти хотя бы одного человека, который еще в конце регулярного чемпионата рискнул бы предсказать победу «Сент-Луиса», а не «Вашингтона», «Тампы-Бэй», «Бостона» или «Сан-Хосе», — приводят слова Каменского «Известия».

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