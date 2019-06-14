Быков: Тарасенко — один из наиболее талантливых россиян последнего десятилетия

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отметил вклад российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в завоевание командой первого в истории клуба Кубка Стэнли.

«Это один из наиболее талантливых российских игроков последнего десятилетия — его потенциал был виден ещё в тот момент, когда Россия выиграла золото молодёжного чемпионата мира 2011 года с Тарасенко в составе.

Надо отметить, что Владимир пережил очень неприятную травму плеча, после которой не так просто полностью восстановиться и снова начать показывать свой лучший хоккей. Но сила воли этого спортсмена позволила ему не просто стать одним из лидеров команды НХЛ, но и привести её к главному трофею лиги», — приводят слова Быкова «Известия».