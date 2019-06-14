Воспитанник «Авангарда» Дмитрий Жукенов пополнил состав «Автомобилиста»

В систему «Автомобилиста» из новокузнецкого «Металлурга» перешёл нападающий Дмитрий Жукенов, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба. В свою очередь в Новокузнецк отправился нападающий Константин Пархоменко. Двусторонний контракт с Жукеновым рассчитан на два года, подготовку к сезону Дмитрий начнёт в составе «Горняка».
Дмитрий родился 24 марта 1997 года в Омске и является воспитанником «Авангарда». Профессиональную карьеру начинал в «Омских Ястребах», а после сезона в МХЛ отправился в Канаду, где в местной молодежной лиге выступал два года за «Шикутими».
В 2017 году вернулся в Омск, дебютировал в КХЛ, но большую часть сезона провёл в «Ястребах». В 2018 году перешел в «Югру», затем отправился в чешскую лигу, а по ходу сезона вернулся в Россию, подписав контракт с новокузнецким «Металлургом». В общей сложности за карьеру в КХЛ сыграл 15 игр, в которых забросил одну шайбу.
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