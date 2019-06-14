Младший сын Соколова рассказал, что его брат готовил ритуальное убийство семьи

Арсений Соколов, младший сын известного в прошлом хоккеиста Максима Соколова, на допросе сообщил, что его брат Максим готовил ритуальное убийство себя и всей семьи, информирует телеграм-канал Mash на Мойке.
Арсений сообщил полицейским, что 13 июня около 13 часов в его комнату на втором этаже коттеджа зашёл старший брат Максим с кухонным ножом в руках. Сам он в этот момент лежал на диване — брат сначала стал его душить, а потом попытался ударить ножом.
Парень сопротивлялся: выбил нож ногой, выбежал во двор, перелез через забор и побежал к соседям. Вместе с одним из них, пенсионером Романом Гатченко, он пошёл обратно, сперва взяв у него дома два ножа.
Там они нашли мёртвую Ирину Соколову. Арсений потерял контроль и ударил брата в грудь и в шею. Также Арсений заявил, что Максим Соколов-младший неделю назад говорил о ритуальном убийстве — себя и всей семьи.
47-летний Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года и обладатель Кубка Европейских чемпионов 2005 года, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине и победитель Евротура.
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