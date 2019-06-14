Прохоров: Барбашёв – отличный hard worker. Человек, который отдаётся игре

Бывший нападающий «Сент-Луис Блюз» Виталий Прохоров​ прокомментировал победу клуба в Кубке Стэнли и игру российских форвардов Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва.

«Первая победа в Кубке Стэнли — это исторический момент. Когда-то «Блюз» выходили в финал, но уже мало кто это помнит. И хочется порадоваться за местных жителей, которые наконец увидели триумф. Город живёт хоккеем и вообще спортом — полные стадионы всегда были и на бейсболе, и на американском футболе, и на матчах НХЛ. Даже в неудачные периоды жизни клубов. В Сент-Луисе особые болельщики, как и во всей Америке. Поэтому очень рад за свой бывший клуб, а особенно за то, что существенный вклад в этот долгожданный успех внесли наши соотечественники.



О том, что Тарасенко — остроатакующий форвард с хорошим броском и пониманием игры, все знали и раньше. Но в последние годы к его качествам присоединились отменные действия в обороне. Для Владимира это большой успех. Раньше у него были проблемы с игрой в защите, и он с ними успешно боролся. Результат мы видим сейчас.



Барбашёв – это отличный hard worker. Человек, который всегда отдаётся игре. И его роль в победе команды неоценима», – приводят слова Прохоров «Известия».