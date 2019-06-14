Прохоров: Барбашёв – отличный hard worker. Человек, который отдаётся игре

Бывший нападающий «Сент-Луис Блюз» Виталий Прохоров прокомментировал победу клуба в Кубке Стэнли и игру российских форвардов Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва.
«Первая победа в Кубке Стэнли — это исторический момент. Когда-то «Блюз» выходили в финал, но уже мало кто это помнит. И хочется порадоваться за местных жителей, которые наконец увидели триумф. Город живёт хоккеем и вообще спортом — полные стадионы всегда были и на бейсболе, и на американском футболе, и на матчах НХЛ. Даже в неудачные периоды жизни клубов. В Сент-Луисе особые болельщики, как и во всей Америке. Поэтому очень рад за свой бывший клуб, а особенно за то, что существенный вклад в этот долгожданный успех внесли наши соотечественники.
О том, что Тарасенко — остроатакующий форвард с хорошим броском и пониманием игры, все знали и раньше. Но в последние годы к его качествам присоединились отменные действия в обороне. Для Владимира это большой успех. Раньше у него были проблемы с игрой в защите, и он с ними успешно боролся. Результат мы видим сейчас.
Барбашёв – это отличный hard worker. Человек, который всегда отдаётся игре. И его роль в победе команды неоценима», – приводят слова Прохоров «Известия».
- 14 июня 2019
-
11:50
-
11:25
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:48
-
09:25
-
09:10
-
08:46
-
08:35
-
08:11
-
08:01
-
03:01
- 13 июня 2019
-
23:41
-
23:08
-
22:56
-
22:35
-
22:15
-
21:53
-
21:45
-
21:27
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:52
-
20:49
-
20:19
-
20:00
-
19:46
-
19:39
-
19:30
-
19:15
-
18:43
-
18:25