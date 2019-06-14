Рыков: беседа с руководством СКА ничего не изменила. Я уже давно принял решение

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Егор Рыков объяснил, почему принял решение покинуть КХЛ.

«Я долго думал насчет этого, но решил, что раз получилось так, что контракт у меня закончился, то почему не рискнуть. Когда, если не сейчас. СКА? Ходили слухи о моём возвращении. Мы даже контактировали с руководством питерского клуба о контракте, в Санкт-Петербурге утверждали, что рассчитывают на мои услуги, но я уже давно принял решение и эта беседа ничего не изменила.

У меня есть опция возвращения в КХЛ, если буду играть в АХЛ, но я ей точно не воспользуюсь в ближайшем сезоне. Еду за океан, чтобы по возвращении рассчитывать на серьёзный контракт? Да это вообще глупость какая-то. Не знаю, как у других, но у меня совершенно другая мотивация. Не понимаю, как на это можно вообще рассчитывать, если принимаешь предложение из-за океана", — цитирует Рыкова официальный сайт КХЛ.