Феоктистов: первый полноценный сезон на уровне КХЛ — это очень здорово

Нападающий минского «Динамо» Никита Феоктистов прокомментировал переход в белорусский клуб.

«Об интересе к себе узнал достаточно давно. Общался с руководством клуба — с Дмитрием Юрьевичем Басковым. Обсуждали, в какой роли меня будут использовать. Конечно, очень рад подписать контракт. Надеюсь помочь команде решить задачи на сезон, постараюсь показывать результативную игру! Знаю очень многих ребят из клуба. Тем более там хватает парней из Гродно. С Мишей Стефановичем мы вместе начинали, играли также с братьями Малявко.

Сезон в «Адмирале»? Первый полноценный сезон на уровне КХЛ — это очень здорово. Он дал мне самое главное — уверенность. В итоге удалось попасть в сборную и выполнить важнейшую для всего белорусского хоккея задачу возвращения в элиту. Да, не всё задуманное исполнилось, однако, надеюсь, в следующем сезоне наверстаю! От следующего сезона вообще масса ожиданий. Очень рассчитываю, что всё сбудется!» — цитирует Феоктистова официальный сайт минского клуба.