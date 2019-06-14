Ларионов: Сергеев – лицо обороны «Салавата», он должен был быть в приоритете

Агент защитника «Салавата Юлаева» Артёма Сергеева Игорь Ларионов прокомментировал контрактную ситуацию своего клиента.

«Есть законы профессионального спорта. Если у тебя есть ведущие игроки и приоритет их подписания, то нужно это понимать. К сожалению, В Уфе немножко по-другому поступили. Сергеев оказался игроком третьего-четвёртого плана приоритета. Поэтому он и не подписывает контракт. Всё идёт к тому, что, скорее всего, Сергеева в «Салавате» не будет. Линия в отношениях немножко нарушилась. Скорее всего, Артём не захочет там играть.

Сергеев – ограниченно свободный агент и придётся полюбовно договариваться? Абсолютно верно. Артём, повторюсь, хотел бы остаться в этой команде. Но, к сожалению, когда было время договориться, руководство уфимцев немножко неправильно восприняло законы букв и регламент. Когда подписаны люди, которые не должны были быть подписаны до более приоритетных игроков. Таких, как Сергеев, как Хартикайнен и Метсола, с которыми, к слову, сразу подписали контракты. Получается, что кто-то подписан, а кто-то – нет.

Сейчас мы говорим об игроке, который провёл самое большое количество времени на льду. Здесь не должно идти речи о квалификации. Ты можешь сделать её мальчику, которому 19-20 лет и который начинает играть в хоккей. В Уфе не пришли к пониманию того, что Сергеев – это человек, который является важнейшей частью команды и лицом обороны во всех отношениях. В этом вся и загвоздка. У Сергеева большой потенциал, — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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