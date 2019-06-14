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СК показал кадры с места трагического инцидента с женой Максима Соколова

СК показал кадры с места трагического инцидента с женой Максима Соколова
Хоккей / Прочие 0

Следственный комитет России опубликовал на официальном канале в YouTube кадры с места убийства жены известного хоккейного вратаря Максима Соколова, по подозрению в котором задержан их 15-летний сын Арсений.

На кадрах из частного дома в коттеджном посёлке Новая Романовка видны окровавленные следы ног, а также брошенный окровавленный нож.

Фото: YouTube-канал Следственного комитета Российской Федерации
Фото: YouTube-канал Следственного комитета Российской Федерации

Видео можно посмотреть на официальном канале СК РФ в YouTube.

Сегодня, 14 июня, СУСК РФ по Ленобласти сообщил о задержании и допросе 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве матери. Тело хозяйки дома, а также 18-летний юноша, который в тяжёлом состоянии был госпитализирован, были обнаружены накануне в частном доме в поселке Новая Романовка Ленобласти.

47-летний Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года и обладатель Кубка Европейских чемпионов 2005 года, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине и победитель Евротура.

Младший сын Максима Соколова задержан после допроса по делу об убийстве
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