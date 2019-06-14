СК показал кадры с места трагического инцидента с женой Максима Соколова

Следственный комитет России опубликовал на официальном канале в YouTube кадры с места убийства жены известного хоккейного вратаря Максима Соколова, по подозрению в котором задержан их 15-летний сын Арсений.
На кадрах из частного дома в коттеджном посёлке Новая Романовка видны окровавленные следы ног, а также брошенный окровавленный нож.
Видео можно посмотреть на официальном канале СК РФ в YouTube.
Сегодня, 14 июня, СУСК РФ по Ленобласти сообщил о задержании и допросе 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве матери. Тело хозяйки дома, а также 18-летний юноша, который в тяжёлом состоянии был госпитализирован, были обнаружены накануне в частном доме в поселке Новая Романовка Ленобласти.
47-летний Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года и обладатель Кубка Европейских чемпионов 2005 года, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине и победитель Евротура.
- 14 июня 2019
-
13:30
-
13:01
-
12:36
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:48
-
09:25
-
09:10
-
08:46
-
08:35
-
08:11
-
08:01
-
03:01
- 13 июня 2019
-
23:41
-
23:08
-
22:56
-
22:35
-
22:15
-
21:53
-
21:45
-
21:27
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:52
-
20:49
-
20:19
-
20:00
-
19:46