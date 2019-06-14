Голкипер сборной Чехии Шимон Грубец перешёл в «Куньлунь»

Чешский голкипер Шимон Грубец продолжит карьеру в «Куньлунь Ред Стар», информирует пресс-служба КХЛ в официальном «твиттере» организации. Контракт с вратарём заключён на один сезон.

27-летний голкипер последние семь сезонов защищал цвета чешского «Тршинеца». Также в его карьере были чешские «Ческе Будеевице», «Табор», «Писек» и «Гавиржов». В сезоне-2018/19 Шимон принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем за игру 2,18 шайбы и отражая 92,2% бросков. В плей-офф он сыграл 17 матчей при коэффициенте надёжности 1,92 и проценте отражённых бросков 92,6. Грубец выиграл чемпионат Чехии.

Он также принял участие в чемпионате мира 2019 года, проведя в составе национальной команды два матча, пропуская в среднем за игру 1,85 шайбы.