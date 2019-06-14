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Лебрюн: «Коламбус» не разрешил Панарину и Бобровскому вести переговоры с клубами

Лебрюн: «Коламбус» не разрешил Панарину и Бобровскому вести переговоры с клубами
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн рассказал о возможных путях развития карьеры российских хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

«По моей информации, «Коламбус» не разрешил Панарину и Бобровскому вести переговоры с другими клубами. Я спросил, могут ли игроки нарушить это правило, и оказалось, что нет. Переговоры относительно неограниченно свободных агентов начнутся 23 июня.

Я считаю, что «Флорида» не заинтересована в обмене пика второго раунда на Бобровского, потому что это слишком высокая цена. В свою очередь вряд ли «Коламбус» станет размениваться на низкие драфт-пики. Посмотрим, к чему это всё приведёт к 1 июля», – написал Лебрюн в «Твиттере».

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