Седлак — о челябинской школе хоккея: Кузнецов, Ничушкин, Дадонов, Панарин

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак рассказал, кто был его кумиром в детстве, а также перечислил, кого знает из представителей челябинской школы хоккея.

«Моим примером был Яромир Ягр, думаю, это неудивительно. Но в детстве я и представить себе не мог, что однажды буду играть в лучших хоккейных лигах мира, я просто играл в хоккей с друзьями и наслаждался каждой минутой на льду. Даже не думал о том, что буду играть на таком уровне. И если бы я мог вернуться в детство и дать себе совет, то я бы посоветовал продолжать получать удовольствие от игры, выкладываться на все 100% на каждой тренировке и наслаждаться.

Кузнецов из Челябинска, я прав? Сейчас он – большая звезда. Панарин, но он вроде не совсем из Челябинска, Ничушкин, Дадонов. Про многих слышал, конечно, просто не могу вспомнить сразу всех. Я также знаю пару ребят из Чехии, кто играл в «Тракторе». Я просмотрел составы команды за последние сезоны, видел, что у вас играл Павел Францоуз и Филип Новак, он, кстати, из Ческе-Будеёвице, как и я. Пару лет назад мы даже как-то тренировались летом вместе с нашей местной командой". — цитирует Седлака официальный сайт «Трактора».