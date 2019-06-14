36-летний Юсси Йокинен продолжит карьеру в следующих сезонах

Известный нападающий Юсси Йокинен заключил новый контракт с «Кярпятом», информирует официальный сайт клуба. Контракт с 36-летним хоккеистом рассчитан на два сезона.
В минувшем сезоне Йокинен набрал 12 (2+10) очков в чемпионате Швейцарии в составе «Клотена», после чего перешёл в «Кярпят». В финском клубе в общей сложности он сыграл 30 матчей, в которых забросил 8 шайб и сделал 21 голевую передачу.
Сезон-2017/18 Йокинен начал в «Эдмонтон Ойлерз», продолжил в «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс», а завершил в стане «Ванкувер Кэнакс». В общей сложности за чемпионат Йокинен сыграл 60 матчей и набрал 17 (5+12) очков.
За карьеру в НХЛ финский нападающий также защищал цвета таких клубов, как «Даллас Старз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Каролина Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». Всего в североамериканской лиге опытный форвард провёл 1005 игр и отметился 595 (208+387) баллами при показателе полезности «+17» и 397 штрафных минутах.
- 14 июня 2019
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
13:57
-
13:30
-
13:01
-
12:36
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:48
-
09:25
-
09:10
-
08:46
-
08:35
-
08:11
-
08:01
-
03:01
- 13 июня 2019
-
23:41
-
23:08
-
22:56
-
22:35
-
22:15
-
21:53
-
21:45
-
21:27
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:52