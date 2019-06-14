36-летний Юсси Йокинен продолжит карьеру в следующих сезонах

Известный нападающий Юсси Йокинен заключил новый контракт с «Кярпятом», информирует официальный сайт клуба. Контракт с 36-летним хоккеистом рассчитан на два сезона.

В минувшем сезоне Йокинен набрал 12 (2+10) очков в чемпионате Швейцарии в составе «Клотена», после чего перешёл в «Кярпят». В финском клубе в общей сложности он сыграл 30 матчей, в которых забросил 8 шайб и сделал 21 голевую передачу.

Сезон-2017/18 Йокинен начал в «Эдмонтон Ойлерз», продолжил в «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс», а завершил в стане «Ванкувер Кэнакс». В общей сложности за чемпионат Йокинен сыграл 60 матчей и набрал 17 (5+12) очков.

За карьеру в НХЛ финский нападающий также защищал цвета таких клубов, как «Даллас Старз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Каролина Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». Всего в североамериканской лиге опытный форвард провёл 1005 игр и отметился 595 (208+387) баллами при показателе полезности «+17» и 397 штрафных минутах.