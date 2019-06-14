Тренер «Бреста» — о борьбе за «Конн Смайт Трофи»: не русские же голосовали

Главный тренер «Бреста» Александр Ходин поделился впечатлениями от финальной серии Кубка Стэнли.

«Я впечатлён! Не укладывается в голове, что в июне кто-то может держать себя в форме и показывать хоккей экстра-класса. Лично для меня примером лидера стал Здено Хара. Видно, что он старый воин, но рядом с такой личностью и мертвый побежит. Брэд Маршан из той группы людей, которых любят только в своей команде, для соперников он просто редкая крыса.

Барбашёва лидеры хвалят! Зайца из четвёртой тройки команды, которая в январе последней была. Вывод: каждый нужен и важен. Выкладывайся – и будешь королём. Справедливо ли, что Тарасенко и Барбашёв не получили ни одного очка в борьбе за «Конн Смайт Трофи»? Думаю, да. Не русские же голосовали», — приводит слова Ходина страница «Бреста» в соцсети «ВКонтакте».