«Амур» сыграет с московским «Динамо» 7 августа

Хоккейный клуб «Амур» проведёт контрольную встречу со столичным «Динамо», информирует официальный сайт хабаровского клуба. Игра состоится 7 августа в Москве.
Этот матч станет третьим для «тигров» в рамках учебно-тренировочных сборов, которые стартует 13 июля в Хабаровске. С 13 июля по 4 августа в Хабаровске состоится первый этап подготовки к новому чемпионату, в рамках которого хоккеисты пройдут медицинское обследование и приступят к работе на земле, совмещая её с тренировками на льду.
Кроме этого, стали известны соперники тренировочных встреч чешского цикла сборов. 22 августа «Амур» в Либереце встретится с одноимённой командой, а 27 и 29 августа в Ческе-Будеёвице сыграет с «Мотором» и «Линцем». Неделей ранее дальневосточники выступят на турнире «Мемориал Збынека Куши». Ранее сообщалось, что «Амур» 25 и 27 июля во Владивостоке встретится с «Адмиралом».
- 14 июня 2019
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
13:57
-
13:30
-
13:01
-
12:36
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:48
-
09:25
-
09:10
-
08:46
-
08:35
-
08:11
-
08:01
-
03:01
- 13 июня 2019
-
23:41
-
23:08
-
22:56
-
22:35
-
22:15
-
21:53
-
21:45
-
21:27
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:52