«Амур» сыграет с московским «Динамо» 7 августа

Хоккейный клуб «Амур» проведёт контрольную встречу со столичным «Динамо», информирует официальный сайт хабаровского клуба. Игра состоится 7 августа в Москве.

Этот матч станет третьим для «тигров» в рамках учебно-тренировочных сборов, которые стартует 13 июля в Хабаровске. С 13 июля по 4 августа в Хабаровске состоится первый этап подготовки к новому чемпионату, в рамках которого хоккеисты пройдут медицинское обследование и приступят к работе на земле, совмещая её с тренировками на льду.



Кроме этого, стали известны соперники тренировочных встреч чешского цикла сборов. 22 августа «Амур» в Либереце встретится с одноимённой командой, а 27 и 29 августа в Ческе-Будеёвице сыграет с «Мотором» и «Линцем». Неделей ранее дальневосточники выступят на турнире «Мемориал Збынека Куши». Ранее сообщалось, что «Амур» 25 и 27 июля во Владивостоке встретится с «Адмиралом».