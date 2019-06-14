Тарасенко: сам кубок немного тяжелее, чем я себе представлял

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился эмоциями от победы в плей-офф Национальной хоккейной лиги. В решающей серии «музыканты» победили «Бостон Брюинз» (4-3).
«Была ли в жизни большая мечта, чем выиграть Кубок Стэнли?.. Наверное, нечто большее — это только твоя семья. Невероятно счастлив, что у нас только что родился сын. Это был лучший уик-энд в нашей жизни. А сам кубок, знаете ли, немного тяжелее, чем я себе представлял. Но поднять его было невероятно круто! Уже чувствую желание выиграть его снова», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.
Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70.
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