Вудкрофт — главный тренер минского «Динамо», Грабовский — его ассистент

Канадский специалист Крэйг Вудкрофт занял пост главного тренера минского «Динамо», информирует официальный сайт белорусского клуба. В его тренерский штаб вошёл знаменитый в прошлом белорусский хоккеист Михаил Грабовский. Ранее об этом назначении сообщал «Чемпионат».



49-летний Вудкрофт возглавлял минский клуб в сезоне-2016/17. При нём «Динамо» пробилось в плей-офф, где в четвертьфинале конференции уступило «Локомотиву» (1-4). По окончании сезона канадец покинул «зубров».



14 мая 2019 года на заседании исполкома Национального олимпийского комитета была утверждена кандидатура Александра Андриевского. Однако позже генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков объявил о срыве переговоров по контракту.

Вудкрофт: я приходил в «Динамо» с планом выиграть чемпионат КХЛ за три года