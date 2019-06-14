«Вашингтон» обменял Мэтта Нисканена в «Филадельфию» на Радко Гудаса

«Вашингтон Кэпиталз» обменял защитника Мэтта Нисканена в «Филадельфию Флайерз» на защитника Радко Гудаса, информирует официальный «твиттер» клуба.

В минувшем сезоне 32-летний Нисканен забросил 8 шайб и сделал 17 результативных передач в 80 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-3" и 41 штрафной минуте. В семи матчах плей-офф американский хоккеист отметился двумя голевыми передачами при нейтральной полезности.

29-летний Гудас в регулярке сезона-2018/19 сыграл 77 матчей, забросил 4 шайбы и сделал 16 голевых передач, заработав "+6" и набрав 63 минуты штрафа. Радко также принял участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Чехии. На турнире в Словакии Гудас набрал 3 (1+2) очка.

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