«Вашингтон» обменял Мэтта Нисканена в «Филадельфию» на Радко Гудаса
«Вашингтон Кэпиталз» обменял защитника Мэтта Нисканена в «Филадельфию Флайерз» на защитника Радко Гудаса, информирует официальный «твиттер» клуба.
В минувшем сезоне 32-летний Нисканен забросил 8 шайб и сделал 17 результативных передач в 80 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-3" и 41 штрафной минуте. В семи матчах плей-офф американский хоккеист отметился двумя голевыми передачами при нейтральной полезности.
29-летний Гудас в регулярке сезона-2018/19 сыграл 77 матчей, забросил 4 шайбы и сделал 16 голевых передач, заработав "+6" и набрав 63 минуты штрафа. Радко также принял участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Чехии. На турнире в Словакии Гудас набрал 3 (1+2) очка.
Защитник «Вашингтона» Нисканен получил страшный удар головой о борт
От Овечкина до Оши. Как «Вашингтон» собирал чемпионскую команду
Оказалось, что для победы не обязательно совершать громкие обмены в дедлайн.
- 14 июня 2019
-
16:35
-
16:09
-
16:00
-
15:55
-
15:30
-
15:16
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
13:57
-
13:30
-
13:01
-
12:36
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:48
-
09:25
-
09:10
-
08:46
-
08:35
-
08:11
-
08:01
-
03:01
- 13 июня 2019
-
23:41
-
23:08
-
22:56
-
22:35
-
22:15
Партнерский контент