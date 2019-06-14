Назаров: хочу пригласить Берюбе в мой бар. Обещаю, что обойдётся без драк

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился впечатлениями от победы «Сент-Луис Блюз» в финальной серии Кубка Стэнли.
«Когда Владимир Тарасенко был совсем молод, а я работал в сборной России в тренерском штабе Вячеслава Быкова, мы приглашали Володю в Новогорск. Тогда он мне показался толковым парнем, который постоянно задавал вопросы, а я старался давать исчерпывающие ответы. Так что поздравляю Тарасенко с завоеванием Кубка Стэнли. Кроме того поздравляю Ивана Барбашёва, ведь он, как и я, имеет прямое отношение к московскому «Динамо».
Нельзя не отметить и тренера «Сент-Луиса» Крэйга Берюбе. Прекрасно знаю его характер. Рад, что из нашего тафгайского цеха вышел тренер, выигравший Кубок Стэнли. Мы с Берюбе всегда были противниками на льду, часто ругались и закусывались. Теперь же хочу пригласить господина Берюбе в мой бар, который недавно открылся в Челябинске. Выпьем по кружке пива, сыграем в бильярд. Обещаю, что обойдётся без драк», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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