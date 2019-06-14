«Сан-Хосе» готов предложить Карлссону восьмилетний контракт на $ 88 млн

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон может остаться в клубе, информирует журналист «Атлетика» Кевин Курц. По его информации, «акулы» готовы предложить восьмилетний контракт на $ 88 млн

1 июля 29-летний шведский защитник может стать неограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось о желании Карлссона играть за «Монреаль» или «Оттаву», так как его жена хочет быть поближе к своей семье, которая живет в «Оттаве».

В сезоне-2018/19 шведский защитник провёл 53 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 45 (3+42) очков при показателе полезности "+6" и 22 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 24,5 минут за встречу. В плей-офф на его счету 16 (2+14) баллов в 19 играх. Из-за травмы Эрик также пропустил 29 матчей в регулярке.

