«Сан-Хосе» готов предложить Карлссону восьмилетний контракт на $ 88 млн

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон может остаться в клубе, информирует журналист «Атлетика» Кевин Курц. По его информации, «акулы» готовы предложить восьмилетний контракт на $ 88 млн
1 июля 29-летний шведский защитник может стать неограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось о желании Карлссона играть за «Монреаль» или «Оттаву», так как его жена хочет быть поближе к своей семье, которая живет в «Оттаве».
В сезоне-2018/19 шведский защитник провёл 53 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 45 (3+42) очков при показателе полезности "+6" и 22 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 24,5 минут за встречу. В плей-офф на его счету 16 (2+14) баллов в 19 играх. Из-за травмы Эрик также пропустил 29 матчей в регулярке.
- 14 июня 2019
-
18:08
-
17:39
-
17:00
-
16:35
-
16:09
-
16:00
-
15:55
-
15:30
-
15:16
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
13:57
-
13:30
-
13:01
-
12:36
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:48
-
09:25
-
09:10
-
08:46
-
08:35
-
08:11
-
08:01
-
03:01
- 13 июня 2019
-
23:41
-
23:08