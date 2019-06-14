Младший сын Соколова стал главным подозреваемым в убийстве матери

Арсений Соколов, младший сын экс-вратаря СКА Максима Соколова, стал главным подозреваемым по делу об убийстве его матери в Новой Романовке, информирует телеграм-канал 112.
Изначально следователи склонялись к версии, что старший сын Максим зарезал мать и пытался покончить с собой. Однако характер ранений юного хоккеиста заставил силовиков усомниться в этом.
У Максима проникающие ранения грудной клетки — задеты лёгкие, двусторонний пневмоторакс, стоят дренажи в обоих лёгких, трахеостомия (трубка в горле) и аппарат ИВЛ. Порез горла с повреждением органов дыхания. Он под препаратами, но в сознании. Состояние стабильно тяжёлое.
Потом Арсений поменял показания. Добавил, что сам бросился добивать брата, из мести за маму. Здесь также нашлись нестыковки. Если он видел тело Ирины до того, как побежал к соседям, почему не бросился мстить сразу? А если мать была ещё жива – почему направился к соседям, а не к ней?
Знакомый Максима Соколова-старшего рассказал на условиях анонимности: «Арсений — паршивая овца. Старший сын — звёздочка, надежда и опора. Младший — раздолбай и лентяй. Я его видел на тренировках. Он не очень талантлив, не собран, да ещё и желания нет. С матерью ссорился постоянно. Ира Максиму жаловалась. Плюс старшего брата в пример ставят постоянно, батя с Максимом, как с писаной торбой, носился, Арсений — не нужен. Вот и переклинило, похоже».
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