«Айлендерс» согласовали новый контракт с Эберле

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле договорился с клубом о новом пятилетнем контракте, сообщает пресс-служба «островитян».
Эберле присоединился к «Айлендерс» в 2017 году, перейдя из «Эдмонтон Ойлерз». В составе «островитян» 29-летний канадец провёл 159 матчей, отметившись 44 голами и 52 результативными передачами. Всего в его активе 478 очков в 666 играх в НХЛ. «Ойлерз» выбрали его в 1-м раунде драфта под общим 22-м номером в 2008 году.
Джордан — чемпион мира 2015 года в составе сборной Канады. Он провёл шесть взрослых чемпионатов мира.
Эберле стал героем памятного матча полуфинала молодёжного чемпионата мира — 2009, забросив шайбу в ворота сборной России при счёте 4:5 за 5 секунд до финальной сирены. Победный буллит также был на его счету.
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