«Тампа» заключила новый договор с защитником Гонсом
«Тампа-Бэй Лайтнинг» официально объявил о подписании нового контракта с защитником Кэмероном Гонсом. Двусторонний договор рассчитан на один год.
29-летний канадец провёл в минувшем сезоне два матча в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Лайтнинг», не отметившись результативными действиями. При этом он стал лучшим защитником-бомбардиром «Сиракьюз Кранч», набрав 46 (10+36) очков в 59 матчах в АХЛ.
Всего в активе Гонса 34 игры в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», «Даллас Старз», «Питтсбург Пингвинз» и «Тампу». Кэмерон был задрафтован «Колорадо» во втором раунде под общим 50-м номером в 2008 году.
Ранее хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте объявил о заключении контракта с канадским вратарём Эдвардом Паскуалем, выступавшим за «Тампу».
- 14 июня 2019
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