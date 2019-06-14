Нисканен: всегда нравилась «Филадельфия», здесь есть опасные ребята
Защитник Мэтт Нисканен прокомментировал свой переход из «Вашингтон Кэпиталз» в «Филадельфию Флайерз».
«Мне всегда нравилась эта команда. В её составе играют опасные ребята. У них молодые хоккеисты, очень многообещающие. Было непросто противостоять „Флайерз“. Команда хорошо организована, они показывают жёсткий хоккей. Вижу хорошие перспективы, и меня это воодушевляет.
Представляю себя хорошим партнёром для одного из этих молодых парней. Думаю, я смогу хорошо влиться в эту группу молодёжи, которая умеет кататься и передвигать шайбу. Рад этой возможности и новому вызову», — приводит слова 32-летнего хоккеиста пресс-служба «Филадельфии».
Напомним, Нисканен сегодня был обменян на другого защитника — Радко Гудаса.
- 14 июня 2019
-
19:25
-
19:10
-
18:49
-
18:33
-
18:21
-
18:08
-
17:39
-
17:00
-
16:35
-
16:09
-
16:00
-
15:55
-
15:30
-
15:16
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
13:57
-
13:30
-
13:01
-
12:36
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:48
-
09:25
-
09:10
-
08:46
-
08:35
Партнерский контент