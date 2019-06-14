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Нисканен: всегда нравилась «Филадельфия», здесь есть опасные ребята

Нисканен: всегда нравилась «Филадельфия», здесь есть опасные ребята
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Мэтт Нисканен прокомментировал свой переход из «Вашингтон Кэпиталз» в «Филадельфию Флайерз».

«Мне всегда нравилась эта команда. В её составе играют опасные ребята. У них молодые хоккеисты, очень многообещающие. Было непросто противостоять „Флайерз“. Команда хорошо организована, они показывают жёсткий хоккей. Вижу хорошие перспективы, и меня это воодушевляет.

Представляю себя хорошим партнёром для одного из этих молодых парней. Думаю, я смогу хорошо влиться в эту группу молодёжи, которая умеет кататься и передвигать шайбу. Рад этой возможности и новому вызову», — приводит слова 32-летнего хоккеиста пресс-служба «Филадельфии».

Напомним, Нисканен сегодня был обменян на другого защитника — Радко Гудаса.

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