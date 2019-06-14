Соколов допрошен по делу об убийстве его жены

Бывший вратарь сборной России по хоккею Максим Соколов покинул отделение СК во Всеволжске после допроса по делу об убийстве его супруги Ирины, сообщает сайт телеканала «РЕН ТВ».



Убийство произошло на кухне дома в посёлке Романовка, где проживала семья. Здесь было найдено тело женщины со множественными ножевыми ранениями, а также израненного юношу. Помещение залито кровью, на месте осталось орудие преступления — нож.



В кровавой семейной драме есть и другие пострадавшие: старший сын спортсмена находится в реанимации, а младший — 15-летний юноша — задержан.



По факту убийства возбуждено уголовное дело. Задержанный подросток заявил, что мать убил его старший брат. По словам подозреваемого, после расправы над родительницей он попытался покончить с собой. Однако следователи подозревают, что 15-летний юноша мог напасть на брата.

«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Максима Соколова Тот случай, когда жизнь уже не будет прежней.