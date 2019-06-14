Егор Афанасьев заключил контракт с «Виндзор Спитфайрз»

Молодой российский нападающий Егор Афанасьев подписал контракт с «Виндзор Спитфайрз», сообщает пресс-служба клуба из OHL.



Афанасьев начал заниматься хоккеем в России, но, став одним из самых крупных ребят в своём возрасте, решил продолжить хоккейное образование в Северной Америке. В 2016 году Егор отправился с мамой в Мичиган, где стал играть за юниорскую команду Little Caesars.



Россиянин в 2017 году был выбран «Маскегоном» в 10-м раунде драфта Хоккейной лиги США. В этой команде он отыграл два сезона. По итогам минувшей кампании форвард занял 10-е место в лиге по результативности, набрав 62 (27+35) очка в 58 играх.



Во время тестирования в Баффало игроков, выходящих на драфт, у Афанасьева состоялись собеседования с 27 клубами НХЛ.

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