Егор Афанасьев заключил контракт с «Виндзор Спитфайрз»
Молодой российский нападающий Егор Афанасьев подписал контракт с «Виндзор Спитфайрз», сообщает пресс-служба клуба из OHL.
Афанасьев начал заниматься хоккеем в России, но, став одним из самых крупных ребят в своём возрасте, решил продолжить хоккейное образование в Северной Америке. В 2016 году Егор отправился с мамой в Мичиган, где стал играть за юниорскую команду Little Caesars.
Россиянин в 2017 году был выбран «Маскегоном» в 10-м раунде драфта Хоккейной лиги США. В этой команде он отыграл два сезона. По итогам минувшей кампании форвард занял 10-е место в лиге по результативности, набрав 62 (27+35) очка в 58 играх.
Во время тестирования в Баффало игроков, выходящих на драфт, у Афанасьева состоялись собеседования с 27 клубами НХЛ.
Афанасьев: начал играть в хоккей из-за Ковальчука, он тоже из Твери
- 14 июня 2019
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