Экс-защитник «Торпедо» Боди продолжит карьеру в Швеции
Канадский защитник Мэтью Боди, который в сезоне-2018/19 выступал за нижегородское «Торпедо», продолжит карьеру в «Векшё Лейкерс», сообщает пресс-служба шведского клуба.
«Мне не терпится присоединиться к „Векшё Лейкерс“. Я знаю ребят, которые здесь играли, и все они говорят, что „Векшё“ — отличное место. Главная причина, почему выбрал именно этот клуб, — высокие шансы команды на золотые медали. Хочу быть к этому причастным», — сказал 29-летний хоккеист.
Канадец провёл в регулярном чемпионате КХЛ 39 матчей, на его счету три гола и 13 результативных передач. До переезда в Россию игрок выступал за «Хартфорд», «Рочестер» и «Сиракьюз», проведя в общей сложности 287 матчей в АХЛ и набрав 144 очка.
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- 14 июня 2019
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