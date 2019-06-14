Скончался ветеран омского хоккея Бердышев

Один из самых популярных омских хоккеистов шестидесятых и семидесятых годов Григорий Бердышев скончался на 73-м году жизни, сообщает пресс-служба «Авангарда».
На протяжении 12 чемпионатов Бердышев выступал за омские команды «Аэрофлот», «Каучук» и «Шинник». Сыграл около 500 матчей, забросил 158 шайб. По итогам чемпионата 1968 года вместе с Игорем Черкашиным он стал лучшим снайпером «Каучука». Бронзовый призер первенства РСФСР 1971 года. Победитель турнира среди команд второй лиги восточной зоны 1978 года.
Автор юбилейной, 2000-й шайбы омичей в чемпионатах страны (13 января 1972 года, «Строитель», Караганда). В сезонах 1969, 1970 годов исполнял обязанности капитана команды. Играл за команды «Химик» (Воскресенск) и «Торпедо» (Усть-Каменогорск). Долгое время работал тренером в детском клубе «Нефтяник».
Прощальная панихида с Григорием Павловичем Бердышевым состоится в воскресенье, 16 июня. Похоронят Григория Павловича в селе Надеждино.
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