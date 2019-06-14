«Тампа» обменяла вратаря Ингрэма в «Нэшвилл»
«Нэшвилл Предаторз» официально объявил о переходе 22-летнего вратаря Коннора Ингрэма, ранее выступавшего за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Взамен «молнии» получат пик седьмого раунда драфта в 2021 году.
Ингрэм в сезоне-2018/19 выступал за «Сиракьюз Кранч» и «Орландо Солар Бэрс», проведя в общей сложности 35 матчей.
Канадец был выбран «Тампой» в третьем раунде драфта в 2016 году. Он имеет опыт выступления за молодёжную сборную своей страны, с которой завоевал серебряную медаль чемпионата мира — 2017.
Ранее было объявлено, что экс-вратарь «Тампы» Эдвард Паскуаль стал игроком «Барыса». Он подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.
- 14 июня 2019
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