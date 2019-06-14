«Тампа» обменяла вратаря Ингрэма в «Нэшвилл»

«Нэшвилл Предаторз» официально объявил о переходе 22-летнего вратаря Коннора Ингрэма, ранее выступавшего за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Взамен «молнии» получат пик седьмого раунда драфта в 2021 году.



Ингрэм в сезоне-2018/19 выступал за «Сиракьюз Кранч» и «Орландо Солар Бэрс», проведя в общей сложности 35 матчей.



Канадец был выбран «Тампой» в третьем раунде драфта в 2016 году. Он имеет опыт выступления за молодёжную сборную своей страны, с которой завоевал серебряную медаль чемпионата мира — 2017.



Ранее было объявлено, что экс-вратарь «Тампы» Эдвард Паскуаль стал игроком «Барыса». Он подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.